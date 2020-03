Tomasz Pietryga: Nadrabianie ustawowych zaległości, czyli ustawa koronawirusowa

Wieść o zamiarze uchwalenia przez Sejm specjalnej ustawy związanej z zagrożeniem koronawirusem gruchnęła w nocy z niedzieli na poniedziałek. Autorzy mieli zapewne niewiele czasu na jej przygotowanie – jeszcze w ubiegłym tygodniu nikt nie mówił o potrzebie stworzenia takich regulacji. Prace nad ustawą, która wprowadza zmiany do bardzo wielu aktów prawnych, wygląda więc trochę na pospolite ruszenie. Każdy z ministrów wrzucił coś do wspólnego kotła z obszaru, za który odpowiada. Spektrum jest duże: od zmian w kodeksie pracy (ważnych, bo umożliwiających wysłanie pracownika do pracy w domu), przez ustawę o zamówieniach publicznych, prawo budowlane, przepisy dotyczące wojska, kompetencji wojewodów i izolacji chorych, po zasiłki i zawieszenie działania przedszkoli i szkół w przypadku epidemii.

