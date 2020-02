Katarzyna Przyborowska: Bon żłobkowy nie powinien różnicować rodziców

Nie może być tak, że w tej samej gminie w jednym przypadku bon żłobkowy zapewnia pobyt w placówce za darmo, a w innym nie pokrywa pełnych kosztów.

Problem brakujących miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech dotyczy wielu gmin w Polsce. Mówiąc wprost – brakuje miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych, a jeżeli te miejsca są, to zwłaszcza w dużych aglomeracjach koszty dla rodziców są spore. Bony żłobkowe to bardzo dobra oddolna inicjatywa samorządów (trzeba jasno wskazać, że samorządy nie muszą dotować miejsc dla maluchów, co wynika też z ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech). Problemu braku miejsc w placówkach publicznych nie rozwiązują, ale sprawiają, że koszt opieki nad dzieckiem w prywatnej placówce będzie mniejszy. Nie może jednak być tak, że w tej samej gminie dzięki bonowi żłobkowemu dziecko w niektórych przypadkach będzie miało w placówce miejsce niejako za darmo (rodzice nie poniosą obciążeń w związku z pobytem malucha), a w innych będzie to tylko dotacja, która nie pokrywa pełnych kosztów. Rodziny, dla których bon żłobkowy nie stanowiłby pełnego pokrycia czesnego placówki, byłyby potraktowane gorzej niż te, które n...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" TYLKO TERAZ: ePrenumerata "Rzeczpospolitej" przez kwartał GRATIS E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ