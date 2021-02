Mateusz Berger: Reforma Kodeksu Spółek Handlowych – szansa dla polskiej gospodarki

Proponowana reforma polskiego prawa handlowego to szansa na uporządkowanie relacji podmiotów należących do grupy spółek. Nowelizacja KSH przyczyni się do zwiększenia efektywności funkcjonowania podmiotów gospodarczych o złożonej strukturze zależności i zwiększy ich konkurencyjność w starciu z dużymi podmiotami zarówno na rynkach zachodnich, jak i azjatyckich. Z punktu widzenia zmian, jakie zaszły w obrocie handlowym wydaje się to krok konieczny.

