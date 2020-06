Dąbrowska: Dystans wciąż najważniejszy

Trudno jest stopniować stosowanie obostrzeń, obywatele nie utrzymają odpowiedniego dystansu, np. w czasie hucznego wesela, w kościołach już od dwóch tygodniach nie ma o tym mowy. W dodatku mamy apogeum kampanii wyborczej. „Prawo do demonstracji jest podstawowym prawem obywatelskim, ale znajdujemy się w epidemii (...) Apeluję po raz kolejny do wszystkich kandydatów, by apelowali do sympatyków, żeby zachowywali się rozsądnie, bo to może być groźne dla ich elektoratu” – mówił we wtorek minister zdrowia, Łukasz Szumowski, w radiu RMF. I przyznał, że dystans społeczny stał się fikcją.

- Mój gorący tutaj apel, żeby nie tylko na spotkaniach wyborczych, ale na demonstracjach i innych spotkaniach, w autobusie i jak wchodzimy do sklepu jednak nosić maseczki. I jak się da, trzymajmy jednak dystans – dodał. Apele o zachowywanie dystansu współgrały także z zapewnieniem szefa resortu zdrowia, że „w tej chwili nie ma konieczności ponownego wprowadzania obostrzeń”.

Głos w sprawie środków bezpieczeństwa, w kontekście nadchodzącego święta Bożego Ciała, ponownie zabrał też Kościół. - O konsekwentne stosowanie się do aktualnych zaleceń sanitarnych, w sposób szczególny o zasłanianie ust i nosa lub zachowanie dystansu dwóch metrów od innych uczestników zgromadzenia w czasie Bożego Ciała - zaapelował Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisław Gądecki. Wobec zakażeń we wspólnocie redemptorystów i konieczności objęcia kwarantanną Sekretarza Generalnego KEP i pracowników samego Sekretariatu, hierarchowie zmuszeni byli przesunąć swoje zebranie plenarne na koniec czerwca.



Eksperci zwracają uwagę, że porzucanie zasad dystansu społecznego jest groźne. I na odwrót: miasta, w których szybciej zarządzono społeczny dystans, szybciej też epidemię opanowały. To wynik analizy danych z 58 chińskich miast. Według naukowców jeden dzień zwłoki z wdrożeniem izolacji "wydłużał" czas trwania epidemii o 2,4 dnia. Rezultat? Odczekanie jednego tygodnia (od momentu wykrycia choroby w danej okolicy - do wprowadzenia obowiązku izolacji) może oznaczać konieczność wydłużenia tych rygorów o dodatkowych 17 dni.