Szczepienia na WUM. RPO zwróci się po wyniki kontroli

W poniedziałek powołana przez rektora WUM komisja, której celem było wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w procesie organizowania i prowadzenia szczepień, zakończyła swoje prace. Stwierdzono liczne nieprawidłowości.

W ocenie komisji akcja szczepień została źle zorganizowana. Zwrócono uwagę na brak przekazania odpowiednich informacji wśród pracowników WUM. "Komisja stwierdza ponadto fakt braku należytego doboru osób, którym zaproponowano i wykonano szczepienia".



Jedną z podjętych w poniedziałek decyzji było odwołanie ze stanowiska szefowej Centrum Medycznego WUM dr Ewę Trzeplę.

Aferę wokół szczepień na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym skomentowało biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Poinformowano, że sytuacja jest obserwowana.

"Zwrócimy się do WUM i do NFZ o przekazanie informacji o wynikach tych kontroli. Jeżeli potwierdzi się, że doszło do nieuzasadnionej preferencji w dostępie do szczepienia na Covid-19, to sprawę będziemy mogli rozpatrywać w kontekście naruszenia zasady równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych" - przekazano.

"Obecnie w przestrzeni publicznej pojawiają się coraz to nowe, często sprzeczne informacje w tej sprawie. Dlatego staramy się powstrzymać z oceną i komentowaniem całego zdarzenia, przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników kontroli oraz poznania wszystkich faktów" - czytamy.