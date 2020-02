Algorytm zwiększy zasięg elektrycznych aut

Przez wiele lat postęp w dziedzinie akumulatorów do pojazdów elektrycznych był ograniczony przez jedno z głównych wąskich gardeł: testy. Na każdym etapie procesu opracowywania akumulatorów nowe technologie muszą być testowane przez miesiące, a nawet lata, aby określić, czy i jak długo będą działały. Projektowanie bardzo szybko ładujących się akumulatorów jest dużym wyzwaniem, właśnie głównie dlatego, że trudno jest zapewnić im wysoką trwałość. Intensywność szybszego ładowania powoduje większe obciążenie akumulatora, co często prowadzi do szybkiego zużycia i awarii. Ponieważ bateria stanowi dużą cześć kosztu samochodu, inżynierowie muszą przeprowadzić testy wielu metod ładowania, aby znaleźć tę, która pozwoli temu zapobiec.

„Podczas testowania akumulatorów należy sprawdzić bardzo wiele parametrów, ponieważ wydajność, którą otrzymamy, będzie się drastycznie różnić w zależności od zastosowanej metody” - powiedział Ermon. „Dzięki sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie szybko zidentyfikować najbardziej obiecujące podejścia i zrezygnować z wielu niepotrzebnych eksperymentów.”

Celem badania prowadzonego przez naukowców ze Stanford, MIT i Toyota Research Institute było znalezienie najlepszej metody ładowania akumulatora EV w 10 minut, która zmaksymalizuje jego żywotność. Naukowcy napisali program, który w oparciu o zaledwie kilka cykli ładowania przewidywał, jak baterie będą reagować na różne metody ładowania. Program decydował również w czasie rzeczywistym, na jakich metodach ładowania należy się skupić, a które zignorować. Poprzez ograniczenie zarówno czasu trwania, jak i liczby prób, naukowcy skrócili proces testowania baterii z prawie dwóch lat do 16 dni.

„Dowiedzieliśmy się, jak znacznie przyspieszyć proces testowania dla ekstremalnie szybkiego ładowania” - powiedział Peter Attia, członek zespołu badawczego. „Ale to, co jest naprawdę ekscytujące, to metoda. Możemy zastosować to podejście do wielu innych problemów, które w tej chwili hamują, o miesiące, a nawet lata, rozwój baterii.”

Wcześniejsze badania polegały na ładowaniu, doładowywaniu i rozładowywaniu baterii aż do jej uszkodzenia. Nowy algorytm pozwala przewidzieć żywotność baterii po zaledwie 100 cyklach ładowania. Po prostu, system potrafi znaleźć we wprowadzonych wcześniej danych, na których się uczył, wzory zachowania urządzenia pozwalające na ocenę, jak długo bateria będzie działać.

Uczenie maszynowe ograniczyło też liczbę metod ładowania, które inżynierowie musieli testować. Komputer wyeliminował również intuicję człowieka i żmudną konieczność testowania każdej metody. W zamian, na podstawie swoich doświadczeń, wytypował najlepsze protokoły testów.

„Jest to nowy sposób na rozwój akumulatorów”, powiedział Patrick Herring, współautor badania, naukowiec Toyota Research Institute. „Posiadanie danych, którymi można dzielić się z dużą liczbą osób w środowisku akademickim i przemysłowym, które są automatycznie analizowane, umożliwia znacznie szybsze wprowadzanie innowacji”.

System uczenia się maszynowego i zbierania danych zostanie udostępniony naukowcom zajmującym się badaniami nad bateriami do swobodnego wykorzystania. Według zespołu, użycie tego systemu do optymalizacji innych części procesu może przyspieszyć o rząd wielkości lub więcej prace projektowe, a jego potencjał wykracza poza świat baterii. Pozwoli on na rozwiązanie innych problemów z testami, od opracowywania leków, przez poprawę wydajności urządzeń rentgenowskich, aż po optymalizację laserów.

„To właśnie jest różnica między człowiekiem a maszyną. Maszyna nie jest obciążona ludzką intuicją, która jest potężna, ale czasami myląca.” - powiedział Ermon.