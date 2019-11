Rosja zbuduje własny komputer kwantowy. Do 2024 roku

Supremacja kwantowa to potencjalna zdolność kwantowych urządzeń komputerowych do rozwiązywania problemów, których klasyczne komputery praktycznie nie potrafią wykonać. Najistotniejszą ich zaletą jest szybkość wykonywania operacji obliczeniowych. Ta złożoność obliczeniowa procesów wykonywanych przez komputer kwantowy oznacza generalnie wielobiegunowe przyspieszenie w stosunku do najlepszego istniejącego klasycznego algorytmu, który wykorzystuje system binarny.

Niedawno Google LLC, jeden z największych koncernów z branży informatycznej, ogłosił osiągnięcie „supremacji kwantowej". Oznacza to przełom w dziedzinie przetwarzania informacji.

Teraz plany budowy własnego komputera kwantowego ogłosiła Rosja. Przedstawiciel Rosatom w rozmowie z dziennikiem „Wiedomosti” zapowiedział, że projekt ma być gotowy do 2024 roku i zakłada finansowanie w wysokości 24 miliardów rubli. 13,3 mld z tej kwoty ma pochodzić z budżetu federalnego, a 10,4 mld rubli - ze środków pozabudżetowych. W praktyce oznacza to fundusze samego Rosatomu, ale Jekaterina Sołncewa, dyrektor ds. digitalizacji zapowiada, że korporacja planuje przyciągnąć do współpracy także inne firmy.

Zgodnie z planami do 2024 roku planowane jest stworzenie czterech typów komputerów kwantowych o wielkości od 50 do 100 kubitów. Do tej pory rosyjskim specjalistom udało się stworzyć systemy składające się z dwóch kubitów, podczas gdy amerykańscy i europejscy naukowcy opracowali już urządzenia zbudowane na 50–70 kubitach.

Procesory kwantowe będą produkowane w Rosji od podstaw, ale niektóre elementy będzie trzeba sprowadzić z zagranicy. Komputery kwantowe będą zlokalizowane oczywiście w Rosji, a państwo planuje stworzyć specjalną chmurę z dostępem do nich - na wzór światowych korporacji.