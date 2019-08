Franky Zapata wierzy w sukces. "Mamy większą platformę"

Pierwsza próba przelotu nad kanałem La Manche zakończyła się niepowodzeniem. 25 lipca Franky Zapata wpadł do wody, gdy usiłował wylądować na pływającej platformie, gdzie miał zatankować.

Jego flyboard może utrzymać się w powietrzu przez ok. 10 minut. Bez uzupełnienia paliwa Franky Zapata nie zdołałby pokonać liczącej ok. 36 km trasy z Sangatte niedaleko Calais do St. Margaret’s Bay w pobliżu Dover.

AFP