Kuba legalizuje prywatne sieci Wi-Fi

Władze Kuby ogłosiły w środę, że legalizują prywatne sieci Wi-Fi i import urządzeń takich jak routery. Oznacza to - jak pisze AP - koniec z ograniczeniami w użytkowaniu internetu, które należały do największych na świecie.

Decyzja władz oznacza, że tysiące Kubańczyków, którzy uzyskiwali dostęp do internetu za pomocą przemycanego na wyspę sprzętu, będą mogły korzystać z internetu w pełni legalnie. Jak pisze AP zmiana prawa powinna też oznaczać, że prywatne firmy będą mogły zacząć dostarczać internet swoim klientom, co może doprowadzić do powstania w kraju np. kafejek internetowych, które dotychczas w tym kraju praktycznie nie istniały.

Nowe przepisy wejdą w życie 29 lipca. Mimo liberalizacji przepisów władze Kuby nadal zachowają kontrolę nad internetem, ponieważ państwowa firma Etecsa, posiadająca monopol na dostarczanie usług telekomunikacyjnych, nadal będzie jedynym dostawcą internetu na wyspie.

Władze Kuby podkreślają, że operatorzy prywatnych sieci nie będą mogli pobierać opłat za dostęp do internetu. Nie jest jednak jasne jak przepis ten będzie egzekwowany.

Do 2015 roku legalny dostęp do internetu na Kubie był możliwy tylko w rządowych centrach komputerowych i hotelach najczęściej odwiedzanych przez turystów. Sytuacja zmieniła się po uruchomieniu dziesiątków publicznych routerów umożliwiających dostęp do bezprzewodowego internetu. Kubańczycy mogli za ich pomocą łączyć się z siecią za pomocą specjalnych kart, umożliwiających dostęp do internetu za kilka dolarów na godzinę (ostatecznie cena spadła do jednego dolara za godzinę).

Aby móc korzystać z internetu w domu, Kubańczycy przemycali do kraju anteny, które odbierały sygnał z publicznych routerów. Nadal jednak musieli w takiej sytuacji kupować karty umożliwiające dostęp do internetu.

Kubańczycy tworzyli też własne, wewnętrzne sieci, łącząc komputery kablami. Takie sieci, wykorzystywane głównie do grania w gry komputerowe, nie mogły być jednak połączone do internetu. Mimo to wiele z takich sieci de facto miało połączenie z siecią. Teraz staną się one legalne i będą mogły - zgodnie z przepisami - być podłączone do internetu.



Jak zaznacza AP mimo że posiadacze routerów będą mogli udostępniać sygnał Wi-Fi innym użytkownikom komputerów, to jednak aby uzyskać dostęp do internetu nadal będą musieli kupować specjalne karty dystrybuowane przez władze.