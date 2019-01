Weź wodę, światło, zrób wodór i jedź ekologicznie

fot. Olivia Johnson and Lisa Utschig

Naukowcy połączyli dwa kompleksy białkowe w celu przeprowadzenia całkowitej konwersji cząsteczek wody na wodór i tlen. Może to być droga do uzyskania taniego paliwa wodorowego.

Reakcje chemiczne o centralnym znaczeniu dla biologii roślin zostały zaadaptowane do stworzenia nowego procesu, który przekształca wodę w paliwo wodorowe z wykorzystaniem energii słonecznej.

Specjaliści z Argonne National Laboratory, placówki badawczej prowadzonej przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DOE), połączyli dwa kompleksy białkowe związane z błoną biologiczną (zarówno błony komórkowe jak i błony organelli wewnętrznych), aby przeprowadzić rozkład cząsteczek wody na wodór i tlen. Praca opiera się na wcześniejszych badaniach, w ramach których zbadano kompleks białkowy, zwany Photosystem I. Według nich, białko błonowe, występujące w błonie biologicznej, może wykorzystywać energię światła aby wprowadzić elektrony do nieorganicznego katalizatora, który wytwarza wodór. Zespół użył drugiego kompleksu białkowego, Photosystem II, aby rozłożyć wodę i pobrać z niej elektrony, którymi „nakarmił” Photosystem I.

Poniżej dalsza część artykułu

Oba kompleksy białkowe są osadzone w membranach tylakoidowych (podstawowy element budowy wewnętrznej chloroplastu komórki roślinnej). „Membrana, którą wzięliśmy bezpośrednio z natury, jest niezbędna do połączenia dwóch fotosystemów” - powiedział Lisa Utschig, chemiczka Argonne National Laboratory. „Strukturalnie wspiera oba jednocześnie i zapewnia bezpośrednią ścieżkę dla międzybiałkowego transferu elektronów”- dodała.

Teraz naukowcy zastanawiają się nad włączeniem wynalazku do żywego organizmu. Uważają, że dopiero system in vivo pozwoli na to, aby opona potoczyła się po asfalcie dzięki paliwu wodorowemu ze stworzonej przez nich membrany.

ARTYKUŁY POWIĄZANE