Scheuring-Wielgus: Skąd pomysł, że tęcza obraża uczucia religijne?

- Ten plakat był wtedy jednym z mówiących, że papież przyjeżdża do Polski. Ja nie wiem skąd zrodził się pomysł, by mówić, że tęcza obraża uczucia religijne, godzi w cokolwiek - dodała posłanka.

- Artykuł 196 Kodeksu karnego (mówiący o obrazie uczuć religijnych - red.) w ogóle powinien być zlikwidowany - stwierdziła Scheuring-Wielgus. - On przysparza problemów, ale jest też wykorzystywany politycznie, szczególnie teraz, gdy rządzi PiS a prokuratorem generalnym jest Zbigniew Ziobro - mówiła posłanka.

- Prokuratura powinna zajmować się przestępstwami tych, którzy dopuszczają się przestępstw seksualnych na dzieciach, a nie tym, że ktoś wszedł do kościoła. Ziobro doprowadza prokuraturę, sprawiedliwość do absurdu - mówiła posłanka.

- Dzieje się tak dlatego, że Solidarna Polska ściśle współpracuje z fundamentalistyczną organizacją Ordo Iuris - zaznaczyła.

Jednocześnie Scheuring-Wielgus wyraziła optymizm co do przyszłości w Polsce. - Degeneracja Zjednoczonej Prawicy postępuje, zmiany będą, nie ma już powrotu do tego co było. W 2023 roku ta polityka będzie wyglądała zupełnie inaczej - stwierdziła.