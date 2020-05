Konieczny: Lewica zejdzie do kopalń

Konieczny, poseł partii Razem, zapytany o to, co dzieje się na Śląsku, odpowiedział: – Niestety w tym momencie wygląda na to, że głównym ogniskiem zachorowań jest Śląsk, a konkretnie kopalnie. Górnicy zarażali się w zakładzie pracy i niestety potem tę chorobę przynoszą do domu.

Maciej Konieczny zapowiedział również, że posłowie Lewicy udadzą się dziś do Polskiej Grupy Górniczej. - Idziemy tam, by zadać bardzo konkretne pytanie, to znaczy jakie środki bezpieczeństwa zastosowano, by uniknąć tych zarażeń i jakie środki stosuje się w tym momencie. Kiedy pojawiły się pierwsze informacje o zarażeniach w kopalniach, czy podjęto wtedy decyzje o wstrzymaniu wydobycia, i ile czasu zajęło podjęcie tej decyzji od czasu pierwszych zachorowań. Chcemy też zapytać, czy nie należało zrobić tego wszystkiego wcześniej. Wiele zakładów pracy zdecydowało się wstrzymać produkcję z powodu zagrożenia epidemiologicznego i nie ma wątpliwości, że praca w kopalni nie pozwala na zachowanie odległości i bezpieczeństwa, które byłoby w stanie uchronić górników przed zarażeniem – mówił poseł.

Polityk Lewicy odniósł się również do resetu kampanii wyborczej kandydata Lewicy w wyborach prezydenckich, Roberta Biedronia.

- Ja ten reset czuje, Robert Biedroń wraca do tego co umie najlepiej, to znaczy do rozmowy z ludźmi. Rusza w Polskę i wraca do normalnej kampanii, mam wrażenie, że fakt, iż wyniki sondażowe są nie najlepsze dla Roberta, wynika z tego, że grał nie na swoim polu, możliwość bezpośredniego kontaktu z ludźmi była bardzo ograniczona – mówił polityk.