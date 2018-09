Warszawski ratusz skarży komisję weryfikacyjną Patryka Jakiego Fotorzepa, Robert Gardziński

Miasto Stołeczne Warszawa złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na działania komisji weryfikacyjnej. Ratusz chce także, by NSA zwrócił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi.