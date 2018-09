Wielkie nurkowanie

NASA rozpoczęła podwodną ekspedycję na Oceanie Spokojnym - dwa roboty głębinowe eksplorują okolice podwodnego wulkanu.

Wyprawa ta ma pomóc w poszukiwaniach życia poza naszą planetą. W ranach misji SUBSEAn prowadzone są badania biologiczne, geologiczne i chemiczne wokół podwodnego czynnego krateru w regionie Hawajów.

Naukowcy uznali, że panujące tam warunki są dość podobne do tych, jakie występują na innych globach, na których znajdują się oceany i ma miejsce aktywność tektoniczna. Eksploracja takiego globu na razie przekracza możliwości naszej cywilizacji. Tymczasem dużo bliższy podwodny świat ziemskiego oceanu przedstawia w zasadzie taką samą konfiguracje jak na Enceladusie, jednym z księżyców Saturna, jak i na Europie okrążającej Jowisza.



Egzobiolodzy (poszukujący życia w kosmosie) uważają, że wokół źródeł hydrotermalnych na innych globach może się rozwijać życie, tak jak dzieje się na Ziemi. Byliby oni ogromnie zainteresowani wysłaniem robotów do eksploracji oceanów na Enceladusie i Europie, ale to nie nastąpi w najbliższym czasie. Zbudowanie takich robotów zajmie wiele lat, potrzebnych będzie wiele badań, aby stworzyć urządzenie zdolne do podróżowania w kosmosie a potem do eksplorowania zamarzniętych oceanów.

Dlatego, zanim to się stanie, prowadzone są badania wokół wulkanów zanurzonych w ziemskich oceanach. Misja SUBSEA przewidziana jest na trzy tygodnie. W tym czasie roboty Hercules i Argus (ich posiadaczem jest Ocean Exploration Trust) operują w warunkach zbliżonych do występujących na innych ciałach niebieskich. Oba roboty wyposażone są w kamery przekazujące obraz w czasie rzeczywistym.

Na Oceanie Spokojnym działa aktualnie jeszcze inna podwodna misja - Nautilus, o czym poinformował PortalMorski.pl. Także tą wyprawą zarządza Ocean Exploration Trust, misja obejmuje zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej wraz z Hawajami. Wykorzystywany przez naukowców statek podwodny o długości ponad 64 metrów jest wyposażony we wszystkie najnowsze technologie oceaniczne, poza 17-osobową załogą może pomieścić zespół 31 naukowców.

Obecnie zajmują się oni badaniem aktywnego wulkanu podwodnego Loihi Seamount położonego około 35 km od południowo-wschodniego wybrzeża wyspy Big Island na Hawajach. Następnie statek skieruje się na zachód i skupi na jednym z największych chronionych obszarów należących do USA - Papahanaumokuakea Marine National Monument.



Ocean Exploration Trust założył w 2008 roku dr Robert Ballard, który pomógł odnaleźć wrak statku pasażerskiego RMS Titanic (zatonął w 1912 r.). Ocean Exploration Trust prowadzi badania naukowe i oferuje "strumieniowanie" treści wideo i audio z realizowanych ekspedycji, przebieg misji podwodnej można śledzić na trzech kanałach z transmisjami.