Aktywność fizyczna wydłuża życie

WHO zaleca co najmniej 150 minut umiarkowanego ruchu tygodniowo. Jest na to przygotowany tylko co trzeci Polak.

Godzina siedzenia skraca życie o 21 minut. To nie mit, ale rzeczywiste wyliczenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Tymczasem, jak wynika z badania MultiSport Index 2019, co drugi Polak (48 proc.) spędza w pozycji siedzącej ponad pięć godzin dziennie, a co szósty (16 proc.) więcej niż dziewięć godzin. Zgodnie z zaleceniami WHO, aby zachować zdrowie i dobre samopoczucie, trzeba być aktywnym każdego dnia. Ruch powinien być więc jednym z najważniejszych postanowień noworocznych. Poniżej dalsza część artykułu

Z raportu MultiSport Index 2019 wynika, że co najmniej raz w miesiącu aktywnych jest 64 proc. Polaków, czyli blisko 21 mln osób. To o dwa punkty procentowe więcej niż przed rokiem. Mimo to pod względem aktywności fizycznej Polska plasuje się poniżej europejskiej średniej. – Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej zajmujemy szóstą lokatę od końca, wyprzedzając Portugalię, Maltę, Włochy, Rumunię i Bułgarię, gdzie średni odsetek aktywnych fizycznie osób w tych państwach wynosi 51 proc.

Podobny poziom aktywności fizycznej do zanotowanej w Polsce rejestruje się w Grecji i Hiszpanii, a nieco wyższy na Cyprze, w Chorwacji i na Węgrzech (średnia dla tych trzech krajów to 68 proc.). Wciąż daleko nam do liderów tych statystyk, ponieważ Finlandia, Dania, Holandia i Szwecja notują średni wynik na poziomie 94 proc. – mówi Adam Radzki z Benefit Systems.

Przybywa otyłych Polaków Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje osobom dorosłym minimum 150 minut umiarkowanego lub 75 minut intensywnego wysiłku w tygodniu. Te zalecenia ma szansę wypełnić jedynie 1/3 aktywnych Polaków.

Konsekwencje braku ruchu w społeczeństwie widać gołym okiem. Aż 64 proc. mężczyzn i 49 proc. kobiet w Polsce waży za dużo. Problem dotyka też dzieci, które niezdrowych nawyków uczą się od dorosłych. Według Instytutu Żywności i Żywienia obecnie ponad 22 proc. dzieci w wieku szkolnym ma nadwagę lub otyłość. A przecież brak aktywności fizycznej w krajach rozwiniętych jest głównym czynnikiem problemów zdrowotnych.

– Mimo rosnącej skali zjawiska otyłości i nadwagi w Polsce, w swoim otoczeniu problem ten dostrzega jedynie 39 proc. mieszkańców naszego kraju. Z kolei najmniej aktywną fizycznie grupą społeczną, która w dużym stopniu boryka się z podwyższonym wskaźnikiem BMI, są seniorzy. W Polsce zaledwie 53 proc. z nich podejmuje jakąkolwiek aktywność fizyczną w ciągu miesiąca – komentuje Adam Radzki.

Choć coraz więcej mówi się o tym, jak ruch wpływa na ograniczenie ryzyka chorób cywilizacyjnych, wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Potrzebne są działania, które pozwolą zaktywizować większą liczbę osób do uprawiania sportu.

Zdrowie jest najważniejsze Tylko nieliczni są w stanie sami zmobilizować się do codziennej aktywności. Motywatorem dla może być karta sportowa lub karnet do klubu fitness, w którym ćwiczy się wspólnie z innymi. Według badań firmy Benefit Systems twórcy kart MultiSport, których jest w Polsce już ponad milion, posiadanie karty sportowej sprawiło, że 78 proc. jej użytkowników zaczęło uprawiać sport częściej. Według raportu MultiSport Index 2019 najsilniejszą motywacją Polaków do ćwiczeń pozostaje zdrowie.

– Wśród wszystkich aktywnych fizycznie Polaków aż 43 proc. przyznaje, że najważniejszym motywatorem do podejmowania aktywności jest zdrowie. Co ciekawe, według badania MultiSport Index dopiero po 30. roku życia zaczynamy traktować aktywność fizyczną jako środek do lepszej kondycji zdrowotnej. Przed trzydziestką bardziej liczy się dla nas wygląd i wysportowana sylwetka – dodaje Radzki.

Korzyści dla pracodawców Niska aktywność fizyczna wpływa negatywnie na zdrowie, ale też na koncentrację, co może rzutować na obniżenie wydajności w pracy. W interesie pracodawców jest zatem zachęcanie zatrudnionych u nich osób do uprawiania sportu. W dobie popularności różnych pozapłacowych form motywowania pracowników karta sportowa staje się rozwiązaniem, na którym mogą skorzystać obie strony. Na tego typu działania przychylnym okiem patrzą też pracownicy. Co trzeci chciałby, by pracodawca zaczął wspierać lub wzmocnił działania związane z aktywnością fizyczną kadry. Coraz więcej pracodawców jest otwartych na inicjatywy wspierające kondycję fizyczną i psychiczną pracowników.

Wyniki badań Poland Benefits Trends Survey 2017 wykazują, że 80 proc. firm deklarowało zamiar rozszerzenia oferty benefitów, które wspierałyby aktywność fizyczną pracowników. Okres Bożego Narodzenia i świątecznych bonusów to świetna okazja, by tego typu deklaracje zrealizować. Z korzyścią dla wszystkich.