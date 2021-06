WHO ogłosiło, że Chiny są wolne od groźnej choroby

- Gratulujemy mieszkańcom Chin pozbycia się z kraju malarii. Sukces został ciężko wypracowany i przyszedł po wielu dziesięcioleciach celowych działań. Chiny dołączają do krajów, które pokazują światu, że przyszłość wolna od malarii to osiągalny cel - powiedział dyrektor generalny WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Jeszcze w latach 40-tych XX. wieku w Chinach na malarię zapadało ok. 30 mln osób rocznie. Od tego czasu liczba zakażeń - w wyniku działań podejmowanych przez władze - zaczęła spadać.

Władze zaczęły rozprowadzać leki przeciwdziałające malarii w rejonach, które były szczególnie zagrożone tą chorobą. Władze zwalczały też roznoszące malarię komary - stosując środki odstraszające owady i dystrybuując szeroko moskitiery. Opracowywano też nowe leki stosowane w walce z malarią.

W latach 90-tych liczba zachorowań na malarię w Chinach spadła do 117 tysięcy rocznie, a liczba zgonów zmniejszyła się do 95 proc.

Po 2003 roku liczba zachorowań spadła do 5 tysięcy rocznie.