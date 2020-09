Teksas: Ameba żywiąca się mózgiem w źródle wody dla miast

Komisja ds. Jakości Środowiska z Teksasu (The Texas Commission on Environmental Quality) wydała 26 września ostrzeżenie dla mieszkańców ośmiu miast, by unikali korzystania z wody z kranu, w związku z pojawieniem się w niej groźnej ameby.

Ostrzeżenie wydano dla miasteczek: Lake Jackson, Freeport, Angleton, Brazoria, Richwood, Oyster Creek, Clute i Rosenberg.

W Lake Jackson ogłoszono stan klęski w związku z wykryciem ameby w źródłach wody.