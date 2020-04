Prof. Dominika Dudek: Plaga wpływa na psychikę

Z drugiej strony jesteśmy skazani na izolację, pozostawanie w domu. W związku z tym uruchamia nam się potrzeba bycia razem. Człowiek ma taki atawistyczny odruch życia w stadzie. Dzięki internetowi i komunikacji elektronicznej w jakimś stopniu go realizujemy. Niestety, nie jest to dostępne dla wszystkich, mam tu na myśli przede wszystkim osoby starsze, które nie potrafią się tak sprawnie posługiwać różnymi komunikatorami czy internetem. To powoduje, że stają się wyalienowane. Trudno ocenić w jakim stopniu kontakty online mogą zastąpić osobiste, ponieważ do komputera trudno jest się przytulić, czy potrzymać go za rękę, a ludzie takiej bliskości bardzo potrzebują.

To musi wywoływać ambiwalentne odczucia, jednak co z tego wyniknie dopiero czas pokaże. Z jednej strony mamy wysoki poziom lęku i stresu związanego z koronawirusem. Jesteśmy cały czas bombardowani informacjami o ilości zachorowań, ilości zgonów, różnymi bardzo dramatycznymi historiami i po prostu boimy się, nasze życie, o życie swoich bliskich, boimy się o naszą przyszłość. Przecież nikt nam nie potrafi odpowiedzieć czy potrwa to miesiąc, czy może rok. Nikt nam nie odpowie na pytanie, jak będzie wyglądać świat kiedy już ta pandemia się skończy, czy w ogóle w przewidywalnym czasie życie wróci do normy.

Dla osób starszych sytuacja jest trudniejsza. Osoby te w ogóle borykają się z samotnością. Ja zawodowo zajmuję się psychopatologią, depresją osób w podeszłym wieku i zawsze powtarzam, że najgorszą chorobą starości jest samotność. My psychiatrzy pomagając osobom z depresją, najczęstszym zagrożeniem w grupie geriatrycznej, zachęcamy do wychodzenia z domu, do gromadzenia się w jakichś klubach, korzystania z zajęć dedykowanych seniorom i każdej aktywności, która pozwoli na kontakty z ludźmi. W obecnej sytuacji to jest niemożliwe. To oraz lęk o własne zdrowie pogłębiają poczucie izolacji. Do tego dochodzi obawa o możliwość uzyskania pomocy, podsycana informacjami dotyczącymi zagrożenia wirusem napływającymi ze świata. Także tymi o dramatycznych wyborach lekarzy dotyczących selekcji chorych. W tym przypadku jednym z kryteriów jest wiek. To musi powodować przerażenie.

Zapewne pojawią się negatywne zjawiska związane z frustracją, agresją, złością. Pojawi się hejt na przykład dotyczący chińczyków, których obarczymy odpowiedzialnością za sprowadzenie na świat nieszczęścia. Takie niepokojące zjawiska już obserwujemy. Zawsze jak sytuacja jest trudna, pojawia się tendencja do szukania winnych, szukania kozła ofiarnego. To są kolejne etapy radzenia ze strachem, w których pewne sposoby mogą dominować. To jest trochę tak jak radzenie sobie z żałobą czy złymi informacjami. Przechodzimy przez pewne etapy: zaprzeczenia, buntu, pogodzenia się. Na tą sytuację możemy reagować negatywnie, albo wybrać ścieżkę bardziej dojrzałą.

To trochę psychologia, a jak to wygląda na podwórku psychopatologii?

Widzę tu bardzo wiele zagrożeń. Mamy wiele problemów, z którymi już się zmagamy. Nasi pacjenci, delikatnie mówiąc, są osobami kruchymi psychicznie, którym życie i choroba niejednokrotnie dały się we znaki. Jeśli w normalnych warunkach leczymy pacjentów psychotycznych, powiedzmy ze schizofrenią, to jednym z podstawowych sposobów w naszej terapii, prócz podawania leków, jest rehabilitacja społeczna. Zachęcamy naszych pacjentów do aktywności, do angażowania się, do wychodzenia, do udziału w różnych warsztatach terapii zajęciowej i to ma służyć powrotowi do życia społecznego. Teraz jest to niemożliwe, więc alienacja pogłębia się. U pacjentów bardzo nasila się lęk. Wielu pacjentów nerwicowych, takich, którzy cierpią a zaburzenia lękowe, otrzymuje pożywkę dla tego lęku. W nerwicach lęk jest często zupełnie nieuzasadniony sytuacją zewnętrzną, teraz nakładają się na to uzasadnione obawy. Pacjenci boją się. Widzę to podczas rozmów z chorymi prowadzonymi za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, bo do takich kontaktów z lekarzami czy terapeutami zachęcamy osoby chore. Pacjenci z nerwicami lękowymi czy zwłaszcza z zespołem natręctw w ogóle boją się dotknąć czegokolwiek, boją się przejść do drugiego pokoju z obawy, że coś się stanie. Czyli to co przeżywają obecnie nasi pacjenci to antyterpeutyczny styl życia. Muszą robić to przed czym ich przestrzegamy i z czym walczymy w normalnych warunkach terapii.

Koronawirus pochłonie wiele ofiar nie tylko bezpośrednio, śmiem twierdzić, że ofiar pośrednich będzie więcej niż bezpośrednich. Mam tu na myśli opóźnienia w leczeniu i diagnozowaniu wszystkich innych chorób, bo to, że jest pandemia nie oznacza, że pacjenci przestali chorować na wszystkie inne choroby. Nikt nie będzie teraz robił, na przykład mamografii, która pozwoliłaby wykryć małe guzki. Te małe zmiany bez leczenia za kilka miesięcy, czy rok mogą prowadzić do przerzutów. To też będą ofiary pandemii.

W tej chwili przechodzimy właściwie wyłącznie na e-wizyty. Do wielu jednostek nie ma przyjęć. Oczywiście mamy pilne przyjęcia z powodu zagrożenia życia, dajmy na to bardzo ostrej psychozy, czy pobudzenia jednak większość przyjęć w psychiatrii to są przyjęcia planowe, a te zostały wstrzymane. Dokładnie wiemy, że im wcześniej postawimy diagnozę, i wprowadzimy leczenie tym rokowania będą lepsze. W przypadku wielu zaburzeń psychicznych opóźnienie leczenia jest bardzo niekorzystne. Im później postawimy diagnozę i rozpoczniemy leczenie, tym szansa powrotu do zdrowia i społeczeństwa będzie mniejsza. Pacjenci psychiatryczni z trudem podejmują decyzję o wizycie u lekarza. Kiedy taki pacjent trafi do gabinetu musimy natychmiast udzielić mu pomocy, a tymczasem pacjent nie ma gdzie pójść, a my nie mamy jak go wesprzeć.