Znamy zwycięzców XVI edycji Rankingu szpitali Fotorzepa, Robert Gardzinski

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy to tegoroczny zwycięzca XVI rankingu szpitali przygotowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) we współpracy z „Rzeczpospolitą.” Placówka ta zdobyła 897,09 punktów. To wielokrotny zwycięzca naszego rankingu, który jednak w ubiegłym roku zajął druga pozycję.