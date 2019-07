Groźne wirusy rozprzestrzeniają się przez zmiany klimatyczne

Bangladesz doświadcza obecnie epidemii dengi - tylko w lipcu obecność wirusa zdiagnozowano u 8348 osób - podczas gdy jeszcze w maju odnotowano zaledwie 184 zachorowania na dengę - wynika z oficjalnych danych resortu zdrowia.

- Odkąd zaczęliśmy sporządzać statystyki przypadków dengi, czyli od 2000 roku, to najpoważniejsza epidemia dengi w Bangladeszu - przyznaje Ayesha Akhter, wicedyrektor Dyrektoriatu Generalnego Służby Zdrowia Bangladeszu.

W Dhace, stolicy Bangladeszu, w szpitalach zaczyna brakować miejsc dla pacjentów chorych na dengę.

Denga wywołuje objawy podobne do grypy - gorączkę, bóle głowy, mięśni i stawów, a także charakterystyczną wysypkę. Spośród milionów osób, które rocznie zapadają na dengę, ok. 500 tys. wymaga hospitalizacji, w związku z gwałtownym przebiegiem choroby. Według danych WHO co roku na dengę umiera ok. 12500 osób.

W ostatnim czasie kraje Azji alarmują, że na ich terytoriach szybko rozprzestrzeniają się choroby przenoszone przez komary - oprócz dengi również np. malaria. Odporna na leczenie malaria pojawiła się m.in. w Tajlandii, Kambodży, Laosie i Wietnamie.

Na Filipinach w pierwszym półroczu 2019 roku liczba przypadków dengi w porównaniu rok do roku wzrosła o 85 proc.