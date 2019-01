Sondaż: Czy Polacy są gotowi ograniczyć spożycie mięsa

11 stycznia w Polsce obchodzony jest Dzień Wegetarian. Czy Polacy planują ograniczyć spożycie mięsa? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Unikanie mięsa i produktów mlecznych jest jednym z najlepszych sposobów na zmniejszenie naszego negatywnego wpływu na środowisko - podkreślają naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Częste spożywanie czerwonego mięsa to prosta droga do miażdżycy naczyń krwionośnych. Naukowcy wiedzą, jaki konkretnie związek za to odpowiada.

„Jest u nas bardzo dużo ludzi, którzy zostają wegetarianami, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo trzeba uważać na dietę, żeby sobie nie zaszkodzić. A już wychowywanie dzieci na wegetarian jest wystawianiem ich na wielkie ryzyko i najlepiej od razu zrezygnować z takich pomysłów. Dzieci powinny jeść białko zwierzęce” – oceniła podczas rozmowy z „Rzeczpospolitą” Agnieszka Jarosz, ekspert z Instytutu Żywności i Żywienia.

Co czwarty ankietowany planuje ograniczyć spożycie mięsa. Takich planów nie ma jednak 57 proc. Polaków. 4 proc. jest już wegetarianami lub weganami, a zdania w tej sprawie nie ma 14 proc. respondentów.

- Częściej deklarację o ograniczeniu spożycia mięsa składają kobiety (29 proc.), osoby powyżej 50 lat (27 proc.), ankietowani o wykształceniu wyższym (27 proc.) oraz badani z miast do 20 tys. mieszkańców i miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (po 29 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Branża substytutów mięsa rośnie szybciej niż nafaszerowany antybiotykami kurczak. Wygląda na to, że w przyszłości wszyscy będziemy fleksitarianami.