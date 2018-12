Jesz wołowinę i jagnięcinę? Masz zły wpływ na środowisko

Unikanie mięsa i produktów mlecznych jest jednym z najlepszych sposobów na zmniejszenie naszego negatywnego wpływu na środowisko - podkreślają naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego. BBC stworzyło kalkulator, dzięki któremu możemy dowiedzieć się, jaki wpływ na klimat ma spożywanie konkretnych posiłków i napojów.

Według badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Oksfordzkim, produkcja żywności odpowiada za jedną czwartą wszystkich emisji gazów cieplarnianych, przyczyniając się do globalnego ocieplenia.

Naukowcy zaznaczają, że zależnie od spożywanych pokarmów, możemy mieć różny wpływ na środowisko. Badania wykazały, że mięso i inne produkty zwierzęce odpowiadają za ponad połowę emisji gazów cieplarnianych związanych z żywnością, mimo że stanowią tylko jedną piątą kalorii, które spożywamy. Spośród wszystkich produktów analizowanych w badaniu stwierdzono, że wołowina i jagnięcina mają zdecydowanie najbardziej szkodliwy wpływ na środowisko.

Czytaj także: Nie jedzenie mięsa służy klimatowi Ziemi

Poniżej dalsza część artykułu

Wyniki badań wskazują, jaki możemy mieć wpływ na zmiany klimatu, spożywając konkretne produkty spożywcze. Jak podkreśla Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), powinniśmy kupować mniej mięsa, mleka, serów i masła, ale także jeść więcej lokalnych produktów sezonowych. IPCC zaleca także podróżowanie pociągami i autobusami zamiast samolotami i korzystanie z wideokonferencji zamiast wybierania się w podróże służbowe.

Usunięcie mięsa i produktów mlecznych z diety może zmniejszyć ślad węglowy człowieka o dwie trzecie - wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie „Science”.

- Jedzenie jest jednym z najpotężniejszych czynników odpowiedzialnych za większość najważniejszych problemów środowiskowych na świecie, niezależnie od tego, czy chodzi o zmiany klimatu, czy o utratę różnorodności biologicznej - powiedział badacz Joseph Borence w rozmowie z BBC News. - Zmiana diety może mieć duży wpływ na twój osobisty ślad ekologiczny, od oszczędzania wody po ograniczanie zanieczyszczeń i utratę lasów - zaznaczył. - Zmniejsza to ilość gruntów potrzebnych do wytworzenia żywności o około 75 proc., a to jest ogromna redukcja, szczególnie jeśli skaluje się ją na całym świecie. Jeśli latasz regularnie, zastąpienie latania innymi formami transportu może mieć większy wpływ na twój ślad węglowy niż zmiana diety. Ślad węglowy pasażera z przelotu w jedną stronę z Londynu do Nowego Jorku to niewiele ponad pół tony gazów cieplarnianych - wyjaśnił dr Poore. - Wiedza o tym, jak i gdzie twoja żywność jest produkowana, również jest ważna, ponieważ te same produkty mogą mieć różny wpływ na środowisko - dodał. Jak powiedział badacz, „bydło hodowane na wylesionym terenie odpowiada za 12 razy większą emisję gazów cieplarnianych niż krowy hodowane na naturalnych pastwiskach”.

Mięso i nabiał to nie jedyne pokarmy, w przypadku których dokonane wybory mogą mieć duże znaczenie. Czekolada i kawa pochodzące z wylesionych lasów deszczowych także wytwarzają stosunkowo wysokie gazy cieplarniane. Aby uzyskać przyjazne dla klimatu pomidory, należy wybrać te, które uprawiane są na zewnątrz lub w szklarniach o wysokiej technologii, zamiast w szklarniach ogrzewanych gazem. Osoby pijące piwo mogą być natomiast zainteresowane faktem, że piwo z beczki jest odpowiedzialne za mniej emisji niż puszki nadające się do recyklingu lub, co gorsza, szklane butelki.

Nawet najbardziej przyjazne dla klimatu opcje mięsne wytwarzają więcej gazów cieplarnianych niż wegetariańskie źródła białka, takie jak fasola czy orzechy.

BBC stworzyło kalkulator, dzięki któremu możemy dowiedzieć się, jaki wpływ na klimat ma spożywanie konkretnych posiłków i napojów.