Rybie geny kluczem do naprawy uszkodzonych serc

Meksykańska ryba, Lustrzeń meksykański, może naprawić swoje serce po uszkodzeniu. Jest to coś, co naukowcy od lat starają się osiągnąć u ludzi.

Lustrzeń meksykański (Astyanax mexicanus) to dziwna ryba. Zasiedla skaliste i piaszczyste dna potoków oraz małych i dużych rzek, ale także jaskinie gdzie żyje w zupełnych ciemnościach. Ta różnorodność siedlisk spowodowała, że ryba wykształciła dwie formy. Pierwsza to forma normalna – niewielka srebrzysta rybka, druga forma jest ślepa i pozbawiona pigmentacji. Akwaryści znają ją pod nazwą ślepczyk jaskiniowy. Rybka utraciła wzrok, a w zamian zyskała znakomity węch i słuch. Jednak wraz z oczami zaginęła jeszcze jedna jej zdolność, którą nadal ma odmiana widząca. Jest to zdolność do zdolność do naprawy tkanki serca.

Dr Mathilda Mommersteeg i jej zespół z Uniwersytetu Oksfordzkiego porównali kod genetyczny ryb rzecznych z kodem ślepych ryb z jaskini, aby odkryć, jakie specjalne mechanizmy są potrzebne do naprawy serca. Znaleźli oni trzy obszary genomu ryb, które miały wpływ na zdolność do naprawy ich serc. Badania wskazują na gen zwany lrrc10, który może być kluczem do niezwykłych zdolności tej ryby.

Miliony ludzi na całym świecie żyją z niewydolnością serca. Podczas zawału, serce pozbawione jest tlenu, co prowadzi do śmierci komórek mięśnia sercowego i zastąpienia ich przez tkankę bliznowatą. Przeszkadza to prawidłowemu skurczowi mięśnia sercowego i zmniejsza jego zdolność do pompowania krwi w krwiobiegu. Naukowcy starają się określić, czy mechanizm pochodzący od ryb, można wykorzystać w przypadku leczenia ludzi.

„Wskaźnik przeżywalności niewydolności serca niewiele się zmienił w ciągu ostatnich 20 lat, a średnia długość życia jest niższa niż w przypadku wielu nowotworów. Przełom jest desperacko potrzebny, aby złagodzić zniszczenia spowodowane tą straszliwą chorobą.” - powiedział profesor Metin Avkiran, z British Heart Foundation.

