ONZ: W ciągu roku liczba zachorowań na odrę zwiększyła się o 30 proc.

Z raportu przygotowanego pod auspicjami ONZ wynika, że liczba odnotowanych na świecie w 2017 roku zachorowań na odrę zwiększyła się o 30 proc. w stosunku do 2016 roku.

Jak czytamy w raporcie z powodu luk w systemie szczepień, odra pojawiła się we wszystkich częściach świata.

Według autorów raportu system szczepień na odrę ocalił od 2000 roku życie ponad 21 milionom osób, które - gdyby nie było szczepień - umarłoby na odrę lub w wyniku związanych z nią powikłań.

Mimo to w 2017 roku liczba zachorowań wzrosła o 30 procent rok do roku - najbardziej w Amerykach, we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i w Europie. Liczba zachorowań spadła tylko na jednym obszarze - w rejonie Zachodniego Pacyfiku.

Dr Soumya Swaminathan, zastępca dyrektora generalnego WHO podkreślił, że problemem jest to iż odra pojawia się w krajach, które wydawały się bliskie całkowitego jej wyeliminowania. Przedstawiciel WHO dodał, że bez natychmiastowych wysiłków mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych przeciwko odrze osób i określenie populacji, w których zbyt mała liczba dzieci została wyszczepionych, świat ryzykuje, że dziesiątki lat postępu w ochronie dzieci przed odrą zostaną zaprzepaszczone.

Na stronie UNICEF-u czytamy, że odry można uniknąć przyjmując dwie dawki szczepionki. Aby zapewnić populacji "zbiorową odporność" zaszczepionych musi być 95 proc. osób. Tymczasem pierwszą dawkę szczepionki przyjęło 85 proc. mieszkańców świata, a drugą - jedynie 67 proc.