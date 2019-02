Dotacja za nierzetelność?

Ocena rzetelności programów i kanałów informacyjnych wypada źle dla telewizji publicznej.

Sondaż IBRiS wytrąca broń z ręki prezesa TVP Jacka Kurskiego. Kierowana przez niego telewizja nie jest powszechnie uważana za „ostoję prawdy". Mimo że jej sygnał dociera najszerzej ze wszystkich stacji, a TVP Info to czasem jedyny kanał informacyjny, do jakiego dostęp mają widzowie w niektórych rejonach Polski – nie poprawia to wizerunku stacji, której rzetelność źle ocenia ponad 43 proc. badanych. – Można powiedzieć, że wynik jest dla szefów TVP jeszcze gorszy właśnie dlatego, że mają największy zasięg, co wzmacnia negatywną ocenę – komentuje prof. Stanisław Mocek, rektor Collegium Civitas. – Decydenci powinni się tym martwić, tym bardziej że systematycznie spada też oglądalność TVP Info.

Prezes Kurski wszelkie niedostatki tłumaczy brakami finansowymi, co poskutkowało ostatnio propozycją ogromnej dotacji (miliard złotych), którą TVP miałaby otrzymać z budżetu. Projekt trafił właśnie do sejmowej komisji.

Stało się to w apogeum zarzutów wobec TVP po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. – Jest to wszystko naznaczone tematyką polityczną, nie sposób nie interpretować tego tak, że największy wpływ na ocenę ma właśnie nierzetelność w przekazywaniu treści politycznych i ogólna atmosfera dotycząca (choć trudno mi to przez gardło przechodzi wobec prezesa TV Kurskiego) telewizji publicznej – podkreśla socjolog.

Badanie wykonano na reprezentatywnej grupie 1100 badanych 25–26 stycznia 2019 roku.