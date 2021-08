AP o "lex TVN": Rząd PiS od dawna chce nacjonalizować media

AP pisze o sprawie tzw. lex TVN, nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która ogranicza możliwość nabywania udziału w polskich mediach przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

"W praktyce zmusi ona (nowelizacja - red.) amerykańską firmę Discovery Inc. do sprzedaży pakietu kontrolnego akcji TVN (...)" - pisze amerykańska agencja. Associated Press podkreśla, że do w grupie TVN znajduje się m.in. stacja informacyjna TVN24, a telewizja ta nadaje również wieczorny program informacyjny ("Fakty" - red.), który jest oglądany "codziennie przez miliony osób".

AP pisze też, że w grę wchodzi "reputacja Polski jako kraju zapewniającego wolność mediów oraz miejsca, w którym zagraniczne spółki mogą prowadzić interesy".

"Jeśli ustawa przejdzie prawdopodobnie doprowadzi do napięcia relacji (Polski) ze strategicznym sojusznikiem, USA" - dodaje agencja w depeszy z Warszawy.

AP pisze też, że rządząca Polską partia, Prawo i Sprawiedliwość, "od dawna chciała znacjonalizować sektor medialny, powołując się na bezpieczeństwo narodowe".