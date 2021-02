Prezydent Duda: Wolność słowa to akurat jest w Polsce

W środę niezależne polskie media publikują treść listu otwartego do premiera Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych, w którym nadawcy i wydawcy wyrażają protest przeciwko podatkowi od reklam, który określają mianem „haraczu”, którego celem jest ograniczenie wolności mediów. Treść listu publikuje też „Rzeczpospolita”. Strona główna rp.pl została do północy zastąpiona informacją o proteście mediów.

Rząd chce uzyskać z nowego podatku 800 mln zł rocznie. Do Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mówił prezydent, ma trafić jednak tylko połowa tej kwoty. 15 procent zasili Fundusz Ochrony Zabytków, a pozostałą część - 35 procent - ma otrzymać nowo tworzony Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. - Posługując się terminologią projektu, oznacza to de facto „składkę” całego rynku na media publiczne - tłumaczył w rozmowie z „Rzeczpospolitą” mec. Jacek Matarewicz, partner w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

- Jeżeli mówimy w ogóle o podatkach, to wielkie kompanie medialne, wydaje mi się, że mogą płacić podatki, zwłaszcza jeżeli ten podatek ma być przeznaczony dla ludzi i jest to podatek od dochodów z reklam. Przecież nie kto inny, tylko ludzie właśnie kupują te produkty, które są reklamowane, więc jeżeli te pieniądze miałyby być skierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia, to wydaje mi się, że jakiś rozsądek w tym jest - stwierdził prezydent.

Prezydent dodał też, że dochodzą do niego głosy „jak to w straszliwy sposób (ustawa) narusza wolność słowa”. - Ja bym powiedział: no chwileczkę, chwileczkę, nie o wolność słowa tutaj chodzi, tylko o pieniądze - stwierdził.

O tym, że nowy podatek negatywnie wpłynie na media prywatne w Polsce, uderzy w najważniejsze źródło ich przychodu – reklamę, zwiększy niepewność inwestycyjną, ograniczy rozwój branży oraz pogorszy jej konkurencyjność, a osłabienie mediów zagraża demokracji i wolności słowa, mówił m.in. Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan, który w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zauważył też, że „jeżeli rząd twierdzi, że nowy podatek ma służyć walce ze skutkami pandemii, dlaczego regulacja nie jest ograniczona czasowo, na czas pandemii lub określony okres po jej zakończeniu”. Na konsekwencje, jakie niesie dla wolności prasy wprowadzenie nowego podatku, wielokrotnie zwracali też uwagę także inni eksperci i politycy opozycji.

Dowiedz się więcej: Biznes solidaryzuje się z mediami

- Wolność słowa to akurat jest w Polsce. Naprawdę jej nie brakuje i można krytykować wszystkich: prezydenta, rządzących, wszyscy są krytykowani, w związku z powyższym akurat jeżeli chodzi o wolność słowa, to wydaje mi się, że problemów z tym nie ma - przekonywał jednak prezydent widzów TVP Info. - Jest na pewno większa, niż przed 2015 rokiem, kiedy ABW wchodziło do redakcji tygodnika „Wprost”, żeby zabrać taśmy, na których nagrano polityków Platformy Obywatelskiej, więc wydaje mi się, że tutaj niektóre media naprawdę przesadzają z tym, że sugerują, że to jest jakieś naruszenie wolności słowa. Chodzi o pieniądze po prostu - dodał Andrzej Duda.

Prowadzący rozmowę Michał Adamczyk z TVP Info nie odniósł się do tez prezydenta, tylko przeszedł do innych tematów.