Jacek Kurski ponownie powołany do zarządu TVP

Tego samego dnia przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański zarządził głosowanie nad trzema uchwałami. Dotyczyły uchylenia decyzji o powołaniu Jacka Kurskiego do zarządu oraz ponownym powołaniu go na to stanowisko.



Poprzednia decyzja została uchylona ponieważ pojawiły się wątpliwości w sprawie liczby osób zasiadających w zarządzie TVP. Powołanie Kurskiego mogło nastąpić dopiero po rezygnacji Paczuskiej.

Według nieoficjalnych informacji Kurski ma nadzorować Telewizyjną Agencję Informacyjną i TVP Sport.