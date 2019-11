AP: Wyszydzony materiał TVP o pierwszej podróży do USA bez wizy

Depesza agencji Associated Press ukazała się na stronach internetowych m.in. "New York Times" i "Washington Post".

"TVP chciało wyraźnie podkreślić wejście Polski do amerykańskiego programu bezwizowego. To pożądane przez Polaków wydarzenie, a rząd uważa to za swój sukces" - czytamy.

Dziennikarz TVP Marcin Bakalarski odprawił się na lotnisku w Warszawie i przyleciał do Los Angeles, gdzie powitał go koszykarz Marcin Gortat, który ostatnio występował w Los Angeles Clippers.