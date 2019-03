Artyści piszą do Schetyny w sprawie dyrektywy o prawach autorskich

Coraz intensywniejszy jest spór o unijną dyrektywę dotyczącą ochrony praw autorskich. Dotyka coraz mocniej polskiej polityki i może też stać się tematem kampanii wyborczej do PE.

Jak wynika z naszych informacji w poniedziałek wieczorem ma odbyć się spotkanie z udziałem polskich europosłów z PO z udziałem Michała Kanownika, szefa ZIPSEE Cyfrowa Polska. Spotkanie współorganizuje eurodeputowany PO Michał Boni. W tym tygodniu kluczowe głosowania w Parlamencie Europejskim dotyczące dyrektywy. W sprawę włączają się też polscy artyści, którzy w liście do Grzegorza Schetyny apelują o poparcie dyrektywy i jej kluczowych zapisów.

Dziś o 20:00 planowana jest kolacja polskiej delegacji EPP (PO i PSL) do Parlamentu Europejskiego. Wtedy ma zapaść ostateczna decyzja w sprawie głosowania dyrektywy i jej kluczowych artykułów 11 i 13. Organizacja spotkania na godzinę wcześniej już teraz jest interpretowana jako próba politycznej rozgrywki przeciwników dyrektywy mająca na celu przekonanie polskiej delegacji do zgodnego z interesem korporacji głosowania.

Ale głos artystów wobec PO i jej lidera w tej sprawie też jest coraz bardziej słyszalny. Powstał list artystów do lidera PO Grzegorza Schetyny. "Zwracamy się do Pana w imieniu polskich twórców: artystów, pisarzy, dziennikarzy. Wielu z nas – choć zapewne nie wszyscy – głosowało na Platformę Obywatelską. Wielu z nas zastanawia się, czy dalej ma głosować na Pańską partię i Koalicję Europejską. Pamiętamy jak eurodeputowani PO głosowali za uchwaleniem artykułów 11 i 13 dyrektywy o prawach autorskich. Dziś słyszymy, że rozważacie Państwo głosowanie przeciwko. Chcemy jasno powiedzieć: ci, którzy zagłosują przeciwko artykułom 11 i 13 zagłosują przeciwko polskiej kulturze i polskim twórcom, dziennikarzom, wydawcom" - tak zaczyna się dokument, który podpisali m.in. Zbigniew Hołdys, Romuald Lipko, Tomasz Organek i Tomasz Lipiński.



Więcej o politycznym sporze wokół dyrektywy we wtorkowej „Rzeczpospolitej”.