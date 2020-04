Gremi Media przejmuje pakiet akcji spółki e-Kiosk

Przed transakcją Gremi Media posiadało ponad 9 mln. akcji e-Kiosk SA, stanowiących łącznie 50,006 proc. kapitału zakładowego i dających prawo do 50,006 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy e-Kiosk. Teraz Gremi Media jest właścicielem ponad 14 mln. akcji e-Kiosk, co stanowi 78,146 proc. kapitału zakładowego e-Kiosk i uprawnia do wykonywania 78,146 proc. głosów na Walnym.

- Nabycie udziałów przez Gremi Media, to ważny krok na drodze rozwoju Spółki. E-Kiosk jest w dobrej kondycji finansowej. W 2019 roku podwoiliśmy wynik EBIDTA, a zysk netto wzrósł o 1,6 mln zł. Ze względu na charakter prowadzonej działalności, skoncentrowanej na produktach cyfrowych, nie dostrzegamy także negatywnego wpływu epidemii na bieżące wyniki. Widzimy natomiast, że konsumenci w tych czasach coraz chętniej decydują się na nasze usługi. Umocnienie pozycji E-Kiosku w grupie kapitałowej Gremi Media, pomoże jeszcze lepiej zdyskontować nasz potencjał – powiedział Łukasz Piela, prezes zarządu E-Kiosk SA.

Spółka e-Kiosk ma za sobą bardzo udany rok. Zysk operacyjny e-Kiosk S.A. sięgnął w 2019 roku 1 597 tys. zł, co oznacza ponad 7-krotny wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Wartość przychodów gotówkowych urosła o 15 proc. do 10 197 tys. zł, a zysk netto wyniósł 1 455 tys. zł.