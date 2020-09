Oktoberfest odwołany. Ale nie w Lufthansie

Oktoberfest trwa od 19 września do 5 października. Dla Monachium zazwyczaj był to wielki biznes, bo w tym czasie zjeżdżało do tego miasta z całego świata przynajmniej 6 mln turystów. W tym roku nie będzie już tradycyjnych namiotów w centrum miasta, czy gigantycznego wesołego miasteczka. Mimo tego Lufthansa postanowiła utrzymać tradycję Trachtencrew, na swoich pokładach. Tyle, że wyłącznie na kilku wybranych rejsach.

Piwo, nie będzie, jak to było zazwyczaj, rozlewane z beczki na pokładach samolotów, ale pasażerowie będą mieli do wyboru kilka gatunków, w tym Weissbier. Dodatkowo pasażerowie klasy biznes będą mieli okazję do spróbowania typowych regionalnych potraw, w tym pstrąga w bawarskim sosie. Natomiast załogi zmienią na ten czas zwyczajowe mundury na tradycyjne stroje bawarskie — dla mężczyzn są to krótkie spodnie skórzane, dla kobiet słynne sukienki Drindl. Święto piwa nie będzie obchodzone na wszystkich rejsach Lufthansy. Mogą go się jednak spodziewać pasażerowie odlatujący 22 sierpnia z nowojorskiego lotniska Newark do Monachium i między 21 a 25 września na rejsach krótkodystansowych Lufthansa Cityline do Kopenhagi, Helsinek, Manchesteru, Berlina i Wiednia, oraz na dwóch kierunkach wakacyjnych – Santorini i Sylt.