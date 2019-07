Lufthansa i British Airways wstrzymują loty do Kairu Adobe Stock

British Airways nie polecą do Kairu przez tydzień, a może nawet dłużej. W każdym razie do czasu, kiedy będą miały wiarygodną ocenę bezpieczeństwa na tamtejszym lotnisku. Podobną decyzję podjęła niemiecka Lufthansa, która odwołała sobotnie rejsy do Kairu, ale zapowiedziała, że niedzielne loty wykonana zgodnie z rozkładem.