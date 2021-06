Ekonomiczna premium. Czy warto ją wybrać

Czy warto zdecydować się na takie podwyższenie komfortu podróży? Cena takiego przelotu jest zazwyczaj o połowę wyższa, od „zwykłej" ekonomicznej. Za to najczęściej mamy większy limit bagażu, minimalnie tylko więcej miejsca na nogi, co z kolei rekompensuje pierwszeństwo wejścia na pokład i gwarancję, że bagaż podręczny z pewnością zmieści się bez jakiegokolwiek kłopotu. I jest jeszcze posiłek, skromniejszy, niż w klasie biznes, ale jednak to ważne dla osób, które chcą i lubią zjeść i wypić w samolocie. To wszystko z pewnością liczy się bardzo przy podróżach długodystansowych. Przy krótkich lotach europejskich już znacznie mniej.

