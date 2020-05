Porozumienie w LOT: obniżki pensji na czas kryzysu

W praktyce oznacza to, że stewardessy w sytuacji, kiedy nie wykonają ani jednego lotu mają zagwarantowane od 2500 do 3600 zł miesięcznie, a kapitanowie przy nalocie mniejszym niż 13-15 godzin od 5500 do 7200 zł miesięcznie. W przypadku faktycznego przepracowania większej niż minimalna gwarantowana liczba godzin, wypłacone wynagrodzenie będzie odpowiednio wyższe. – W ostatnim czasie wiele branż i pracowników przechodzi ogromny kryzys. W przypadku LOT i naszego zawodu było podobnie, ale w tej chwili perspektywa wygląda dużo lepiej. Firma utrzymała nasze kontrakty i wierzę, że niedługo wrócimy na pokład, co mnie bardzo cieszy – powiedziała Olga Buława, jedna ze stewardess, która zawarła porozumienie z LOT. Według Damiana Piotrowskiego, pilota - pierwszego oficera – Porozumienie z PLL LOT gwarantuje nam zarobki do czasu aż sytuacja wróci do normy. Świadczymy usługi na zasadach B2B, a LOT traktujemy jako naszego stabilnego partnera na lata. To, że w kryzysowej sytuacji utrzymaliśmy kontrakty świadczy o wysokiej jakości tej współpracy.