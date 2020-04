Wizz Air w tarapatach. Tnie zarobki i zatrudnienie

Wizz Air poinformował we wtorek, 14 kwietnia o zwolnieniu tysiąca pracowników (19 proc.) i cięciu zarobków tak kadry zarządzającej (o 22 proc.), jak i pozostałych pracowników (o 14 proc.) z zastrzeżeniem, że nie są wykluczone kolejne zwolnienia w sytuacji, kiedy w całej Europie obowiązują blokady komunikacyjne. Wizz Air wykorzystuje teraz jedynie 3 proc. swojej mocy do rejsów repatriacyjnych prowadzonych na wszystkich kontynentach oraz lotów cargo. Marcowe przewozy były niższe od zeszłorocznych o 34 proc. niższe od wypracowanych rok wcześniej.

Z powodu nieprzewidywalności co do przyszłego rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 Wizz Air poinformował jednocześnie, że w tej chwili nie jest w stanie podać jakichkolwiek prognoz finansowych na rok 2021. Natomiast za rok finansowy kończący się 31 marca 2020 przewiduje zysk operacyjny w wysokości 350-355 mln euro. Zysk netto wyniesie 270-280 mln euro i będzie on obniżony o straty poniesione na transakcjach zabezpieczających koszty zakupów paliwa, które sięgną 70-80 mln euro.