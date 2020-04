Koronawirus: Fala zwolnień w liniach lotniczych

British Airways, który w tej chwili wykonuje jedynie rejsy repatriacyjne od tygodnia negocjuje ze związkiem zawodowym pracowników pokładowych Unite warunki zwolnień, według informacji BBC do osiągnięcia porozumienia zostały jeszcze tylko drobne poprawki. Już uzgodniono, że do 80 proc. stewardów i stewardes, pracowników naziemnych, mechaników i pracowników administracyjnych otrzyma czasowe wymówienia, ale nikt nie zostanie zwolniony. Ci, których dotknie czasowe zwolnienie otrzymają na czas bezrobocia 80 proc. wynagrodzenia wypłacanego z rządowego funduszu utrzymania miejsc pracy. Nie może to być jednak więcej niż 2,5 tys. funtów miesięcznie. Wcześniej zarząd BA porozumiał się z pilotami, którzy zgodzili się na obniżenie zarobków o połowę. Pensje pilotów w tej linii, jak wynika z oficjalnej informacji na stronie przewoźnika wahają się od 72 do 109 tys. funtów rocznie.