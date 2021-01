Linie lotnicze wymyśliły sposób na podróże. LOT się dołączy?

— Na początku były to tylko rekomendacje, nic więcej. Aby przekonać kraje do ich wdrożenia i otwierania granic uruchomiliśmy projekt Travel Pass. Nasze linie członkowskie będą miały do dyspozycji w jednym miejscy aktualne wymogi sanitarne dla podróżnych, bazę akceptowanych laboratoriów wykonujących wiarygodne testy stwierdzające, że dany pasażer może latać i potwierdzenie, że wynik testu rzeczywiście łączy się z pasażerem. Te wszystkie dane wejdą w aplikację właśnie nazwaną Travel Pass, czyli coś, co moglibyśmy nazwać swoistym „biologicznym boardingiem". Zaczęliśmy testy tego systemu, gdyż ma on być w pełni zintegrowany z systemami linii lotniczych. Dla pasażera oznacza to, że na boardingu byłyby zaznaczone nie tylko numer rejsu, wyjścia i fotela w samolocie, ale i informacje o spełnieniu wymogów sanitarnych kraju, do którego się udaje. To bardzo duży i trudny projekt, ale ułatwi spełnienie, ciągle przecież zmieniających się wymogów formalnych — tłumaczył Sebastian Mikosz.