Linie dostały 54 mld dolarów. Gdzie są ich wszyscy pracownicy?

W związku z odwoływaniem lotów i opóźnieniami (a także apelami niektórych przewoźników, którzy wzywali swoich pracowników biurowych do darmowej pracy na lotniskach), senatorka zapytała linie o to, jak zarządzają siłą roboczą i czy wyczerpały całą pomoc rządową. Przewodnicząca Komisji Handlu chce także dowiedzieć się, jakie kroki podejmują przewoźnicy w celu zaradzenia przewidywanym lub obecnym niedoborom siły roboczej.

Przewodniczącą Senackiej Komisji Handlu skierowała do sześciu linii lotniczych prośbę o wyjaśnienie zgłaszanych przez nie niedoborów pracowników pomimo tego, że w czasie pandemii otrzymały miliardy dolarów na ratowanie miejsc pracy. W trakcie obowiązywania restrykcji Kongres zatwierdził trzy oddzielne rundy finansowania dla przewoźników lotniczych na łączną kwotę 54 mld dolarów, które miały pokryć większość kosztów wynagrodzeń. Do tego linie lotnicze mogły też korzystać z 25 mld dolarów tanich pożyczek rządowych.

