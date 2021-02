LOT przedstawia letnią siatkę połączeń

Przewoźnik jednocześnie informuje, że w okresie letnim mogą się pojawić nowe kierunki, jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Sezon letni w lotnictwie pasażerskim na naszej półkuli rozpoczyna się w końcu marca i trwa do końca października.

Już teraz wiadomo, że będą to #LOTnaWakacje i rejsy m.in. do Chorwacji, na wyspy greckie, Maltę i Majorkę, a także do nowego kierunku – Palermo. LOT powróci także na Sri Lankę, dokąd poleci raz w tygodniu. Jeszcze w tym tygodniu ma ruszyć sprzedaż biletów.

Niepewność dotycząca tempa znoszenia restrykcji oraz niski popyt na podróże spowodowany pandemią koronawirusa w nadchodzącym sezonie letnim skłonił LOT do opóźnienia wznowienia rejsów do Singapuru i inauguracji rejsów do Waszyngtonu i San Francisco. — W tym roku, w czasie trwającego kryzysu, koncentrujemy się na kierunkach, gdzie popyt jest największy, a sytuacja epidemiczna i regulacyjna względnie stabilna – mówi Krzysztof Moczulski.

LOT przełożył również uruchomienie nowych rejsów z Budapesztu oraz powrót rejsów ze stolicy Węgier do Nowego Jorku. W tegorocznym sezonie letnim nie pojawią się też wybrane połączenia z Warszawy do Hanoweru, Norymbergi, Kowna, Zaporoża, Charkowa, Połągi, Kaliningradu i z Krakowa do Bukaresztu. Powrót do tych kierunków będzie rozważany w roku 2022.

— O wszelkich zmianach pasażerowie są informowani ze znaczącym wyprzedzeniem. Pasażerom odwołanych rejsów oferujemy między innymi wybór nowej daty lotu, zamianę wartości biletu na voucher, a także zgłoszenie wniosku o zwrot. Mając na uwadze komfort pasażerów, wydłużyliśmy ważność wszystkich voucherów LOT-u, także dokumentów wystawionych pomiędzy marcem a październikiem ub. roku, do 24 miesięcy — zapewnia rzecznik LOT.