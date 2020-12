Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę

W Stanach Zjednoczonych nie brakuje w tej chwili ofert na przelot na przykład między Nowym Jorkiem a Florydą za jedyne 21 dolarów. Takie ceny są nie do utrzymania, liniom nie dają możliwości zwrotu kosztów, nie mówiąc o jakimkolwiek zysku. Jeśli więc pojawi się jakiekolwiek drgnięcie w rezerwacjach, razem z nim „drgną” także ceny, bo obecnie na wszystkich kontynentach rejsów i miejsc, do których bez większych kłopotów można dolecieć, jest o wiele mniej niż przed pandemią.

Branża bardzo liczy na szczepionkę, chociaż wiadomo o niej, że nie jest jakimkolwiek złotym środkiem, ale z pewnością spowoduje wzrost zaufania. A w sytuacji kiedy ludzie naprawdę mają dosyć siedzenia w domach, może to zaowocować większymi skłonnościami do podróży. Kiedy zaobserwujemy efekty wzrostu tych skłonności? Zdaniem ekspertów z rynku lotniczego może to być już wiosną, a z całą pewnością latem 2021.

— Ale nie ma jeszcze powodu, żeby otwierać szampana — mówi Henry Harteveldt, właściciel biura podróży w Nowym Jorku, który współpracuje tak z liniami lotniczymi, jak i z hotelami. Jego zdaniem jednak przyszłoroczny sezon letni (zaczyna się 30 marca i trwa do końca października) będzie charakteryzował się poziomem rezerwacji w okolicach połowy z bardzo dobrego roku 2019.

Co ciekawe widać zdecydowane ożywienie na rynku podróży luksusowych, a największym powodzeniem wśród Amerykanów cieszą się Karaiby i Europa, zwłaszcza w pobliżu Morza Śródziemnego.