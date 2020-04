Austrian Airlines zaplanowały stopniowy powrót

W ostatni piątek zarząd przedstawił „Plan nowego startu” radzie nadzorczej. Potem dokument został udostępniony 7 tysiącom pracowników. Znajduje się w nim między innymi program ograniczenia floty — do końca 2022 roku odlecą od Austriana Bombardiery Q400 (18 sztuk) , Airbusy 319 (7) oraz 3 z 6 mocno leciwych Boeingi 767 — ich średni wiek, to 28 lat. W tej chwili średni wiek floty austriackiego przewoźnika, to 15,4 lata. Kiedy linia pozbędzie się najstarszych maszyn reszta „odmłodnieje” do 14,6 lat i będzie bardziej przyjazna dla środowiska, a to jest jeden z warunków jakie postawił Austrianowi rząd przed udzieleniem pomocy publicznej. — Rozstaniemy się ze starymi samolotami, również ze względu na ekologię — przyznaje Andreas Otto.

Flota Austriana liczy dzisiaj 80 maszyn. Plan odnowy zakłada, że w roku 2022 linia będzie miała 60 maszyn, a 9 z nich to flota dalekiego zasięgu. Zakładane jest również ograniczenia oferowania o 20 proc.

—Ten kryzys przyszedł nie z naszej winy. Ale jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby przygotować Austrian Airlines na czasy pokryzysowe. Chcemy utrzymać siatkę naszych rejsów dalekiego zasięgu, nawet jeśli będziemy się musieli dostosować do mniejszego rynku. Przygotowanie na czasy pokryzysowe oznacza również zdolność finansowania floty, pokrywania wszystkich opłat, wypłacania pensji oraz inwestowania. I oczywiście pokrycia wszystkich niezbędnych kwot wynikających z uziemienia samolotów. A to wszystko oznacza, że mamy plan na czasy po uziemieniu — mówi Alexis von Hoensbroech, dyrektor generalny Austrian Airlines.