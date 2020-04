Samoloty odlatują na zawsze. Linie pozbywają się maszyn Adobe Stock

W aplikacji FlightRadar24.com, teraz kiedy ponad 90 proc. europejskiej floty pozostaje uziemiona, można zaobserwować przeloty na nieoczywiste lotniska. We środę należący do Lufthansy Airbus A380 D-AIMG przeleciał z Monachium do Tarmac Aerosave w Teruel.