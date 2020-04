Heathrow: Liczba pasażerów spadnie w kwietniu o ponad 90 proc.

Władze brytyjskiego lotniska Heathrow podały we wtorek, że liczba pasażerów korzystających z portu spadła w marcu 2020 roku o 52 proc. w porównaniu do tego samego miesiąca rok wcześniej, a spora część z nich to byli Brytyjczycy wracający do domu z zagranicy - donosi agencja Reutera.

Wynika to z faktu, że wiele linii lotniczych musiało całkowicie uziemić swoje floty w walce z rozprzestrzenianiem koronawirusa, a te nieliczne samoloty pasażerskie, które wciąż latają po niebie, i tak są niemal puste, ponieważ wirus skutecznie zniechęcił turystów do podróży.