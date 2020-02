Rośnie popyt na loty prywatnymi odrzutowcami. Przez koronawirusa

Linie lotnicze kasują połączenia do Chin z powodu epidemii koronawirusa. Robią to zarówno z powodu zakazów, jak i drastycznego spadku popytu na przeloty w tym kierunku. Jednak operatorzy prywatnych odrzutowców, wynajmowanych bogatym mają odwrotny problem – drastyczny wzrost popytu ze strony zamożnych, którzy chcą dotrzeć do Chin albo się z nich wydostać. Firmy jednak albo odrzucają propozycje z powodu zakazów podróży albo mają problem ze skompletowaniem załóg. Bądź też nie nadążają za popytem.

- Wielu (przewoźników – przyp. red.) po prostu nie chce wysyłać swoich samolotów i załóg do Chin kontynentalnych. Oprócz ryzyka narażenia załóg, kwestią operacyjną i biznesową jest fakt, że po powrocie z Chin nie będą w stanie pracować przez dwa tygodnie z powodu kwarantanny – mówił BBC Darin Voyles z australijskiej firmy Paramount Business Jets.

Podobny problem ma singapurski przewoźnik MyJet Asa, który odnotował 90 proc. wzrost popytu na swoje usługi, ale w większości odmawia klientom, którzy chcą dotrzeć do Pekinu, Szanghaju czy Hongkongu.