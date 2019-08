Kłopoty boeinga 777 linii katarskich

Po pół godzinie odezwał się wreszcie kapitan. Wesołym głosem oświadczył, że z powodu „drobnych kłopotów z silnikiem” musi zawrócić do Dohy. Uspokoił, że technicy jedynie przyjrzą się maszynie i długo to nie potrwa. Uprzedził, że na lotnisku będą na nas czekać straż pożarna i wozy techniczne, ale „to zwykła procedura” nie ma się czego obawiać. Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Jak powiedział, tak zrobił. Maszyna zawróciła, ale zanim ponownie wylądowała w stolicy Kataru, we wnętrzu było już tak gorąco, jakby przestała działać klimatyzacja. Mimo to nikt nie zaoferował pasażerom nawet szklanki wody.

Kiedy więc padło wezwanie do opuszczenia pokładu, zrobiliśmy to jak najszybciej, chcąc zaczerpnąć chłodnego, klimatyzowanego powietrza wewnątrz terminala lotniska. Szybko okazało się, że „drobne kłopoty” nie są takie drobne i na kolejny lot trzeba czekać… 3,5 godziny.

Od Qatar Airlines nie dostaliśmy bonów na określoną kwotę, za którą moglibyśmy zamówić, co chcemy w jednym z lotniskowych barów. To by była za duża rozrzutność dla tych jednych z najbogatszych linii. Zaprowadzono nas do jadłodajni. Zaoferowano nam paciaję z makaronu, parówki o wyglądzie dwutygodniowych podeszew, jajka z proszku i zeschłe ziemniaki. Do tego tak zdrowie napoje jak coca cola i fanta oraz batoniki.

Siedzę więc wraz z trzystoma ludźmi w jadłodajni i przypominam sobie katastrofy z udziałem „potrójnej siódemki”: niewyjaśnione do dziś zaginięcie maszyny Malaysian Airlines, zestrzelenie przez prorosyjskich separatystów nad Ukrainą B-777 tych samych linii, awaryjne lądowania z uszkodzonym silnikiem trent. W sumie takich wypadków było sześć, zginęło w nich 540 osób.

Bardzo bym nie chciała, żeby wydarzył się siódmy.

Iwona Trusewicz

Korespondencja z pokładu