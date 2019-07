Airbus bez książki w 50-lecie istnienia

Władze w W. Brytanii, Francji i w Stanach prowadzą śledztwa w sprawie wykorzystywania przez Airbusa pośredników przy sprzedały samolotów, co wywołało podejrzenia o machinacje finansowe. Sama firma prowadzi od lat wewnętrzne postępowanie, dotychczas zwolniła z pracy ponad 100 osób za naruszenie etyki i przepisów.

Według informatorów Reutera, Airbus ma nadzieję przedstawić do końca roku swe ustalenia brytyjskiemu urzędowi SFO i francuskiej policji finansowej PNF licząc na większą pobłażliwość w dojściu z nimi do porozumień, które zakończyłyby śledztwa większymi grzywnami, a nie zakazami dostępu do zamówień publicznych.

Sprzedaż książki wstrzymano, bo Airbus obawia się, że jego oficjalny związek z tą publikacją mógłby zaszkodzić rozmowom z władzami albo w dyskusjach o innych spornych sprawach, gdy firma chce zacząć od nowa wraz z nowym kierownictwem.