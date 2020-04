Najlepsze dla dzieci

Trójkę laureatów, adresowanych do dzieci w różnym wieku, łączy przesłanie proekologiczne Wyróżniają je także znakomite ilustracje. Wszystkie ukazały się w Wydawnictwie Bajka.

Książka Patricka George’a „Uratuj Ziemię” adresowana jest do dzieci do lat 5. Już poprzednia książka tego brytyjskiego autora „Uratuj mnie”, poświęcona zwierzętom, stała się światowym bestselerem. Obecna, obrazowo pokazująca, jak młodzi czytelnicy mogą chronić Ziemię, ma podobną szansę. Jej wielkim atutem są bajecznie kolorowe ilustracje autora-grafika, pomysłowo modyfikowane przy pomocy przekładek, wzmocnione prostym komunikatami: „Segreguj śmieci”, „Daj przedmiotom drugie życie”, „Zostaw zwierzęta w ich środowisku”, „Oszczędzaj wodę”, „Gaś zbędne światło”, „Wybieraj rower zamiast samochodu”. Te proste apele pokazują, że poprzez codzienne zachowania mamy realny wpływ na świat.

„Pracownia Aurory” Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel jako książka dla 6-8-letnich dzieci ma bardziej rozbudowana narrację. Jej bohaterka jest właścicielką wyjątkowej pracowni, w której przez lata naprawiała… złamane serca. Niestety życie w nowoczesnym wielkim mieście nie sprzyja już rzemieślniczej pracy.

Nieszczęśliwie zakochani szukają dziś pociechy w przestrzeni wirtualnej i konsumpcyjnych rozrywkach. Książka zachęca, żebyśmy się wyciszyli i zastanowili nad tym, co w życiu naprawdę jest ważne. Roksana Jędrzejewska-Wróbel jest znaną i cenioną autorką takich dziecięcych książek, jak „Jej Królewna”, „Gębolud”, „ Sznurkowa historia”, a na podstawie jej serii książek o ryjówce Florce powstał serial animowany „Pamiętnik Florki”.

„Pracownię Aurory” zilustrowała Jona Jung, wcześniej współautorka m.in. postaci Florki.

Za najlepszą książkę konkursu w kategorii od 9 do 12 lat uznano „Pomylonego narzeczonego” Marcina Szczygielskiego z ilustracjami Magdy Wosik. To piąty tom bestselerowej serii o przygodach Majki (Poprzednie to „Przygody Majki i Ciabci”, „Czarownica piętro niżej”, „Tuczarnia motyli” i „Klątwa dziewiątych urodzin”). Jak zwykle napisany z poczuciem humoru,. Zaczyna się od klimatycznych anomalii, 40-stopniowych upałów przed Bożym Narodzeniem…

Autor jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. trzykrotnie zdobył Grand Prix Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren za „Czarny Młyn”, „Arkę Czasu” i „Teatr Niewidzialnych Dzieci”. A za „Klątwę dziewiątych urodzin” uhonorowany został Nagrodą Literacką m.st. Warszawy.