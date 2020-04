Koronawirus: braki kadrowe w szpitalach wymuszają delegowanie personelu

Urban zaznaczył, że nie oczekuje stawiennictwa od lekarzy powyżej 60 roku życia, wychowujących dzieci do lat 18 czy ciężarnych.

Zdaniem prezesa nie jest wykluczony nakazowy system delegowania do pracy lekarzy przez wojewodę śląskiego czy ministra zdrowia. - Wierzę, że uda nam się zapewnić opiekę wszystkim pacjentom bez tego przymusowego narzędzia - zachęcał. - (...) gorąco apeluję do Ochotników o zgłaszanie się do Śląskiej Izby Lekarskiej na adres wpisując w tytule Odpowiedź na apel - Ochotnicy - pisze Urban.