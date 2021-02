Dodatek covidowy także dla rezydentów i stażystów

Jak wyjaśniają prawnicy Zespołu Kryzysowego OZZL, jeżeli rezydent zatrudniony w jednym szpitalu, z którym ma umowę o pracę, jest na stażu w innym szpitalu i w tym innym szpitalu spełnia warunki do otrzymania dodatku covidowego, to ten inny szpital ma obowiązek zgłoszenia go do NFZ i uzyskania dla niego dodatku – wynika z odpowiedzi wiceprezesa Funduszu. - Wysokość dodatku jest równa dotychczasowemu pełnemu wynagrodzeniu lekarza. Szpital, który zgłasza lekarza do NFZ, m obowiązek dowiedzieć się, jaka jest dotychczasowa wysokość wynagrodzenia rezydenta i wystąpić do NFZ o dodatek w takiej wysokości. Następnie powinien przekazać je do szpitala macierzystego, z którym lekarz rezydent ma podpisaną umowę. To szpital macierzysty ma bowiem obowiązek wypłacić lekarzowi pełny dodatek.